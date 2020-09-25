Трамвай в Твери станет аналогом метро: Игорь Руденя рассказал о перспективах развития электротранспорта

В прямом эфире Игорь Руденя рассказал, каким может стать тверской трамвай Фото: ПТО

25 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия 24" рассказал о том, каким будет электротранспорт в Твери.

- Надеемся, что на федеральном уровне Правительством Российской Федерации модель возрождения старейшего вида транспорта будет поддержана. Документы уже готовы. Планируется, что тверской трамвай станет аналогом легкого наземного скоростного метро. Это выделенная полоса. Таким образом, мы выйдем на другой уровень развития транспортной модели тверской агломерации, - отметил глава региона.

Губернатор также обратил внимание, что опыт внедрения в Твери новой системы общественного транспорта является новаторским. Подобная система действует в Москве, но от тверской она отличается. Это отмечают и другие регионы. Поэтому в Тверской области планируется продолжить данный опыт и изменить работу общественного транспорта в Кимрах, Вышнем Волочке, Торжке и других городах Верхневолжья.