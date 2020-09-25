Кардинальных мер не планируем: губернатор Тверской области Игорь Руденя о коронавирусе в регионе. Фото: скрин экрана – «Россия 24» (Тверь)/vesti-tver.ru.

Игорь Руденя начал разговор в прямом эфире с того, что отметил: в регионе, по данным Роспотребнадзора, ситуация стабильная и находится под контролем. 25 сентября в области выявили 37 заболевших коронавирусом, что соответствует, подчеркнул глава региона, ежесуточной норме. На данный момент ограничений вводить не будут.

Губернатор обозначил, что ежедневно идут совещания в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. На сегодняшний день всё также остаются актуальными рекомендации Роспотребнадзора по поводу средств индивидуальной защиты – масок и перчаток, использования средств дезинфекции. Это также важно на фоне обострения сезонных заболеваний.

По словам главы региона, если будет необходимость, то незамедлительно последуют соответствующие меры.

– В регионе не планируется повсеместного перехода учреждений образования на дистанционное обучение. Ежедневно проводится мониторинг заболеваемости, в зависимости от ситуации оперативно принимаются решения для предотвращения вспышек гриппа и коронавирусной инфекции в учреждениях образования. Для сохранения здоровья детей, родителей и педагогов на дистанционное обучение временно переводятся отдельные классы или учреждения, – ответил на вопрос ведущей губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На сегодняшний день все школы Тверской области обеспечили бесконтактными термометрами и обеззараживателями воздуха. Предприятия региона также работают в штатном режиме. Меры поддержки, которые оказывали тверской экономике из областного и федерального бюджетов весной 2020 года, в общей сложности, в финансовом эквиваленте составили более 8,3 миллиардов рублей.

Кроме того, как отметил Игорь Руденя, в регионе началась вакцинация против гриппа. Заболевших пока не выявлено. На сегодня уже сделали прививки 175 тысяч человек. Всего же смогут пройти процедуру 60% населения – 740 тысяч человек.

Разговор шёл в прямом эфире на телеканале «Россия 24» (Тверь), который также демонстрировался на интернет-площадках.