Встреча с вольным путешественником Антоном Кротовым состоится в Твери

Антон Кротов. Фото: vk.com/event198885770

В субботу, 26 сентября, всех тверских любителей путешествий и походов приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым.

Антон Кротов - основатель московской Академии вольных путешествий. Проект позиционирует себя как клуб друзей, увлеченных путешествиями автостопом и пешком по дорогам нашей планеты. Результаты странствий Антона Кротова вылились в написание 58 книг.

Вольный путешественник побывал во всех регионах России и ещё в 130 странах мира. В Твери он расскажет о путешествиях двух последних лет и ответит на вопросы.

Гостей ждут в Славянском зале Тверской библиотеки имени Горького 26 сентября, в 14:00.