В Конакове Тверской области - новый градоначальник

Евгений Бокарев стал главой города Конаково Фото: администрация Твери

25 сентября на очередном заседании Конаковского городского совета депутатов народные избранники приняли решение о прекращении полномочий врио Главы города Конаково Максима Ли. На этой должности чиновник проработал два года.

Новым градоначальником стал Евгений Бокарев. Свою карьеру он начинал с должности юриста в Конаковском ДРСУ. В 2006 году перешел на работу в Конаковскую администрацию, в частности был главой комитета по управлению муниципальным имуществом.

В 2008 году возглавил муниципальное казенное учреждение "ЖКХ" города Конаково, затем переехал в Лесной район, где был первым заместителем главы администрации. В 2014 году занял пост начальника департамента архитектуры и строительства администрации Твери.