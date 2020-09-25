Выставка фиалок и стрептокарпусов пройдет в Твери

На выставку приглашают цветоводов и всех любителей комнатных цветов. Фото: Вероника ГУРИНА

В Тверской библиотеке имени Горького состоится цветочный осенний уик-энд, посвященный фиалкам - живым и на страницах книг.

Мероприятие запланировано на начало второго осеннего месяца - 3 и 4 октября, это будут суббота и воскресенье. На выставку приглашают цветоводов и всех любителей комнатных цветов.

Там можно будет просто полюбоваться фиалками, стрептокарпусами, эписциями и другими комнатными цветами, а также получить консультацию специалистов и купить понравившийся цветок.

- Пополнить знания о цветочных растениях поможет книжная выставка «Фиалки - феерия красок», - сообщают раблотники библиотеки, которые и подготовили эту часть выставки.

Всех ждут 3 и 4 октября в актовом зале библиотеки имени Горького с 11 до 16 часов. Не забудьте читательский билет.