В администрации Твери обсудили готовность города к отопительному сезону

В администрации обсудили подготовку к отопительному сезону Фото: администрация Твери

25 сентября глава города Твери Алексей Огоньков провел очередное заседание Совета по вопросам территориального общественного самоуправления, на котором собравшиеся обсудили готовность к отопительному сезону.

По словам начальника департамента ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации города Дмитрия Арестова, на сегодняшний день к отопительному сезону подготовлено 111 котлов и 574 километра тепловых сетей, что составляет 100% от текущих плановых показателей и 96% от плана на весь ремонтный сезон 2020 года.

В жилом фонде не по всем адресам получены паспорта готовности, идет поготовка тепловых узлов. Все озвученные вопросы взяты на контроль и будут решены в ближайшее время.

Отметим, что с сегодняшнего дня отопительный сезон начался в Калининском районе. Тепло начало поступать в социальные учреждения.