Фестиваль народных промыслов пройдет в Василево Тверской области в выходные

Фестиваль "Золото рук человеческих" пройдет в Василево Фото: vk.com/zolotofest
В выходные 26 и 27 сентября мастера народных промыслов соберутся в Торжке на фестивале "Золото рук человеческих".
Участников и гостей мероприятия познакомят с ткачеством, золотным шитьем, резьбой по дереву. Желающие смогут приобрести украшения и игрушки из глины, джута, кожи, бересты.
Для детей и взрослых будут организованы увлекательные мастер-классы. Также на празднике всех ждут игры и народные забавы, музыка и выступления фольклорных коллективов.
Фестиваль будет проходить в музее-тереме "Птицы счастья" в деревне Василево с 12:00 до 18:00.
Добраться до места можно на бесплатном трансфере "Торжок-Фестиваль-Торжок". Отправление каждый час с 11:30 от Ильинской площади в Торжке.