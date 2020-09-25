Фестиваль народных промыслов пройдет в Василево Тверской области в выходные

Фестиваль "Золото рук человеческих" пройдет в Василево Фото: vk.com/zolotofest

В выходные 26 и 27 сентября мастера народных промыслов соберутся в Торжке на фестивале "Золото рук человеческих".

Участников и гостей мероприятия познакомят с ткачеством, золотным шитьем, резьбой по дереву. Желающие смогут приобрести украшения и игрушки из глины, джута, кожи, бересты.

Для детей и взрослых будут организованы увлекательные мастер-классы. Также на празднике всех ждут игры и народные забавы, музыка и выступления фольклорных коллективов.

Фестиваль будет проходить в музее-тереме "Птицы счастья" в деревне Василево с 12:00 до 18:00.

Добраться до места можно на бесплатном трансфере "Торжок-Фестиваль-Торжок". Отправление каждый час с 11:30 от Ильинской площади в Торжке.