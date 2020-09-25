Овца и лиса заразились бешенством в Тверской области

Бешеную лису нашли в Зубцовском районе Фото: Олег ЗОЛОТО

Два новых случая бешенства на территории Верхневолжья зарегистрированы специалистами Тверской межобластной ветлаборатории.

Антиген вируса заболевания выявлен у лисы, обнаруженной в селе Погорелое Городище Зубцовского района, а также у овцы, содержавшейся и павшей в хозяйстве, расположенном в деревне Вяхирево Старицкого района.

Патологический материал поступил от Управления Россельхознадзора по Тверской области, Госинспекции по ветеринарии Тверской области, а также по заявке физического лица.

Полученные результаты исследований направлены в ФГБУ "ЦНМВЛ", в территориальное управление Россельхознадзора, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.