Овца и лиса заразились бешенством в Тверской области

Бешеную лису нашли в Зубцовском районе
Фото: Олег ЗОЛОТО
Два новых случая бешенства на территории Верхневолжья зарегистрированы специалистами Тверской межобластной ветлаборатории.
Антиген вируса заболевания выявлен у лисы, обнаруженной в селе Погорелое Городище Зубцовского района, а также у овцы, содержавшейся и павшей в хозяйстве, расположенном в деревне Вяхирево Старицкого района.
Патологический материал поступил от Управления Россельхознадзора по Тверской области, Госинспекции по ветеринарии Тверской области, а также по заявке физического лица.
Полученные результаты исследований направлены в ФГБУ "ЦНМВЛ", в территориальное управление Россельхознадзора, в инспекцию по ветеринарии и в региональное управление Роспотребнадзора.