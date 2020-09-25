Женщину отправили в колонию за долги по алиментам в Тверской области

Женщина задолжала на содержание дочери 21 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Перед судом предстала 47-летняя жительница Зубцовского района Тверской области. В 2009 году она была лишена родительских прав в отношении 13-летней дочери.

Девочку направили в интернат, а женщина должна была выплачивать алименты на ее содержание.

Неоднократно за долги она привлекалась к административной и уголовной ответственности, но мер к официальному трудоустройству не предпринимала, злоупотребляла спиртным и накопила задолженность в размере 21 000 рублей.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.