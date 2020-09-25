Экскаватор за семь миллионов рублей угнал в Тверской области рецидивист из Саратова

Похищенную технику вернули владельцу Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию с сообщением о пропаже экскаватора-погрузчика обратился представитель одной из организаций города Конаково. Спецтранспорт стоимостью 7 млн рублей находился на огороженной территории Центрального рынка.

По камерам видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками ОСБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области вычислили и задержали 40-летнего уроженца Саратовской области, подозреваемого в краже.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Похищенную технику вернули владельцу.