Губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире расскажет о профилактике коронавируса и ОРВИ. Фото: ПТО.

Интервью с губернатором Тверской области Игорем Руденей пройдёт сегодня, 25 сентября, в 21:00 в эфире телеканала «Россия 24» (Тверь) и на сайте «Вести-Тверь».

Основные вопросы будут касаться борьбе с распространением в Тверской области коронавирусной инфекции и сезонных вирусных заболеваний. Также глава региона расскажет, какие уже предприняли меры в этом направлении в социальных и образовательных учреждениях.

Эти и другие немаловажные вопросы составляли на основе обращений жителей и анализе жалоб в соцсетях.

Трансляция будет доступна и на одном из самых популярных видеохостингов.