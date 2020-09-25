Житель Тверской области ограбил собутыльника Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратился 36-летний житель Ржева. Мужчина рассказал, что в день происшествия выпивал у себя дома с малознакомым мужчиной. В ходе застолья гость похитил у него телефон и ушел.

Со слов потерпевшего полицейские составили описательный портрет предполагаемого злоумышленника, установили свидетелей произошедшего. По ориентировке подозреваемого задержали. Им оказался неработающий 33-летний местный житель. Фигурант сознался, что похищенное имущество продал, а деньги потратил.

По статье "Грабеж" мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.