В ДТП на улице Туполева в Твери пострадал мотоциклист

Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на улице Туполева в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 25 сентября, около дома 109 по улице Туполева в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 37-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Кодилак", при повороте направо столкнулась с мотоциклистом, который двигался справа от нее. Мотоциклист в результате столкновения наехал на стоящий "УАЗ".

В ДТП получил травмы водитель мотоцикла. У него перелом и рваные раны рук и ног.