Пассажир и водитель скутера пострадали после столкновения с лосем в Тверской области

Скутер опрокинулся на дороге после столкновения с лосем Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 24 сентября, на 3-м км автодороги М-10 "Россия" - Б.Борки-Нестерово-Черничено в Калининском районе Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 19-летний водитель скутера "KINLON" проявил невнимательность к дорожной обстановке, не учел скорость движения, дорожные условия и наехал на лося.

В результате ДТП скутер опрокинулся на проезжую часть, пострадали водитель и 18-летняя девушка-пассажир. С травмами ее доставили в больницу.