Двое пьяных мужчин с ружьем украли флаг России в Тверской области

Двое мужчин украли флаг России Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Дело рассмотрел Лихославльский районный суд. Инцидент произошел в сентябре 2018 года в деревне Анцифарово Лихославльского района.

Двое пьяных мужчин, приехав в деревню, увидели на здании фельдшерского акушерского пункта Государственный флаг Российской Федерации и решили его похитить. Один из злоумышленников остался у машины с ружьем в руках наблюдать за окружающей обстановкой. Другой в это время забрал флаг.

Уйти незамеченными у мужчин не получилось, их увидел участковый. Фигуранты начали угрожать ему ружьем и смогли скрыться, но позже были задержаны.

Решением суда один из них оштрафован на 5 000 рублей. Другой получил год условно.