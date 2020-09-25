Житель Твери обокрал частный дом в Старице

Подозреваемый в краже сознался в содеянном Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Старицкий отдел полиции обратился 37-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из его дома пропали 80 000 рублей.

В ходе осмотра помещения полицейские установили, что злоумышленник проник в дом через незапертую дверь. Подозреваемый в краже был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый, безработный 38-летний житель Твери. Фигурант сознался в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.