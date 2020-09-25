Пьяный водитель попал в ДТП на угнанном автомобиле в Тверской области

Автоугонщика задержала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратился 33-летний житель поселка Оленино. Мужчина заявил об угоне автомобиля "ВАЗ", припаркованного во дворе дома.

Ориентировку на пропавшее транспортное средство направили патрульным экипажам. Автомобиль обнаружили в кювете на окраине одной из улиц.

По отпечаткам пальцев полицейские установили, что к преступлению причастен местный житель. В полиции подозреваемый пояснил, что в день происшествия употреблял спиртное, решив доехать до дома, он угнал автомобиль, но попал в ДТП и скрылся с места происшествия.

Автомобиль с незначительными поврежениями вернули законному владельцу.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ.