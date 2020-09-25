Тверские экипажи приняли участие в масштабных учениях "Славянское братство-2020"

Тверские экипаи летчиков приняли участие в учениях "Славянское братство-2020" Фото: vk.com/"Минобороны России"

Под Брестом продолжаются масштабные белорусско-российские учения "Славянское братство-2020". В них задействовано около 500 единиц боевой техники, в том числе самолеты ВТА.

23 сентября тверские экипажи летчиков приняли участие в учениях ВДВ России и ССО Беларуси. Зрелищное десантирование батальонно-тактических групп и совместная работа подразделений прошли на полигоне под Брестом. Фоторепортаж опубликовало Минобороны России.

Учения запланированы на четыре дня. Участники отрабатывают вопросы управления войсками при отражении вооруженной агрессии.

Тверские экипаи летчиков приняли участие в учениях "Славянское братство-2020" Фото: vk.com/"Минобороны России"