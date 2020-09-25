Известная телеведущая выпустит путеводитель по тверским ресторанам

Известная телеведущая Ника Ганич выпустит путеводитель по тверским ресторанам. Фото: ПТО.

Путеводитель, посвящённый лучшим ресторанам областного центра, будет называться «География на вкус. Тверь». Команда журналистки, телеведущей, члена Национальной Гильдии шеф-поваров России Ники Ганич отбирала места для посещения, основываясь на общественном рейтинге заведения. Безусловно, вторым шагом стала дегустация.

Путеводитель появится при поддержке Министерства туризма Тверской области и Представительства Федерации рестораторов и отельеров Твери. Помимо, ресторанов, кафе и кофеен, в нём будут представлены фермы, объекты гастротуризма и базы отдыха с интересными гастрономическими концепциями.

– Я поражена разнообразием блюд, в том числе рыбных, представленных в местных ресторанах. А также гостеприимством хозяев и шеф-поваров заведений, которые серьезно готовились к нашему визиту и продемонстрировали нам самые вкусные блюда из местных продуктов, – рассказала журналистка Ника Ганич.

Составители справочника уже побывали в Весьегоньске, Бежецке, Кимрах, Кашине, Калязине и туристическом кластере Завидово. Теперь на очереди Ржев, Старица, Осташков, Торжок, Лихославль и Тверь. О каждом муниципалитете расскажут с точки зрения туристической привлекательности.

– Туристическая отрасль, в которой задействован средний и малый бизнес, сегодня является самым комплексным инструментом развития региональной экономики. Развивая туризм, мы преображаем свои муниципалитеты, малые города, исторические места, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На карте путеводителя «География на вкус. Тверь» отметят места, где подают вкусные завтраки, а также 10 заведений с лучшими десертами. Авторов лучших рецептов на торжественной презентации гида весной 2021 года. Это третий путеводитель Ники Ганич после столичных – по Москве и Санкт-Петербургу и пятый в серии «География на вкус».