Два человека пострадали в серьезном ДТП с мотоциклом в центре Твери

В ДТП пострадали водитель и пассажирка мотоцикла Фото: УГИБДД России по Тверской области
Авария произошла около 20:40 вечера 24 сентября в районе дома №6 корпус 1 по проспекту Чайковского (около клуба "Лазурный") в Твери.
На указанном участке столкнулись автомобиль "Тойота Ленд Крузер" и мотоцикл "Ямаха". По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель внедорожника, отъезжая от клуба, не уступил дорогу мотоциклисту.
В результате ДТП, пострадали водитель и пассажирка мотоцикла.
Обоих увезла "скорая". Угрозы жизни нет.
В Госавтоинспекции уточнили, что оба пострадавщих были в шлемах. Мотоцикл без госномеров, водитель не имеет водительских прав.
Видео с места происшествия опубликовал Алексей Храмов в группе "Подслушано у водителей. Тверь".