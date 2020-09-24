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Два человека пострадали в серьезном ДТП с мотоциклом в центре Твери

Их доставили в больницу
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадали водитель и пассажирка мотоцикла Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП пострадали водитель и пассажирка мотоцикла Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла около 20:40 вечера 24 сентября в районе дома №6 корпус 1 по проспекту Чайковского (около клуба "Лазурный") в Твери.

На указанном участке столкнулись автомобиль "Тойота Ленд Крузер" и мотоцикл "Ямаха". По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель внедорожника, отъезжая от клуба, не уступил дорогу мотоциклисту.

В результате ДТП, пострадали водитель и пассажирка мотоцикла.

Обоих увезла "скорая". Угрозы жизни нет.

В Госавтоинспекции уточнили, что оба пострадавщих были в шлемах. Мотоцикл без госномеров, водитель не имеет водительских прав.

Видео с места происшествия опубликовал Алексей Храмов в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

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