Новый вариант Северного обхода Твери представят в 2021 году

Проект Северного обхода Твери представят в 2021 году Фото: ПТО

Строительство третьего этапа трассы М-11 "Нева", с 149 км по 208 км, обсудили на рабочей встрече губернатор Игорь Руденя и председатель правления Госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

- Для Тверской области как региона, расположенного между двух столиц, наличие автотрассы М-11 имеет ключевое значение в развитии промышленности, сельского хозяйства, экономики, туризма, - отметил глава региона.

Новый виток трассы позволит наладить устойчивое сообщение с Вологдой, Ярославлем и Дубной, районы получат дополнительные возможности для развития.

Ранее представленный вариант проекта Северного обхода был разработан в 2009-2012 годах. Экспертиза дала по нему положительное заключение, но за шесть лет территория Затверечья динамично развивалась, и проект потребовал корректировок и актуальных решений.

Новый вариант предполагает перенос створа дороги за Тверцу, дальше от рекреационной зоны. Участок будет четырехполосным длинной более 60 км с разрешенной скоростью до 130 км/час. Значимым объектом станет мост через Волгу на 155-м км длиной более 1000 метров.

Доработанный проект Северного обхода планируют представить в 2021 году.