"Молочка" дорожает в Тверской области

Творог вырос в цене на 6%, а сметана стала дороже на 3,5%. Фото: Евгения ГУСЕВА

Неприятная новость для любителей сырников: за последнюю отчётную неделю (с 15 по 21 сентября) в магазинах Тверской области больше всего подорожали молочные продукты - творог и сметана.

Творог вырос в цене на 6%, за кило сейчас просят в среднем около 384,5 рублей. Сметана стала дороже на 3,5%. Подскочила цена также на: подсолнечное масло (+2%), чёрный байховый чай (+1,3%), сыры (+1%).

А вот мясо почти не изменилось в цене: свинина, говядина и куры синхронно подорожали на 0,1%.

На 5,9% подешевел за неделю картофель. Существенно скинула в цене также белокочанная капуста (-5,8%). Дешевле стали яблоки (-5%), мясные детские консервы (-3,7%), морковь (-3,3%), мягкие конфеты в шоколадной глазури (-2,6%).