Ввели в эксплуатацию 25 километров дороги на Весьегонск в Тверской области. Фото: ПТО.

Работы шли в два этапа. На первом ду отремонтировали 25 километров трассы – от поворота на дорогу «Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино», на втором закончили работы ещё на 25 километрах дороги на направлении «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна». За ближайшие три года планируют обновить ещё 146 километров – до города Весьегонск.

Дорогу «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» ремонтировали по технологии регенерации. Существующий асфальт отфрезировали, а затем сделали три слоя нового: первый из асфальтогранулобетонной смеси, второй выравнивающий и верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Также обустроили переходно-скоростные полосы и съезды, укрепили обочины, установили дорожные знаки, сигнальные столбики, ограждение. Разметка наносилась термопластиком. Пешеходные переходы обозначили Г-образными опорами и шумовой разметкой.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, участие Тверской области в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» позволяет приводить в порядок автодороги, обеспечивающие доступность социальных учреждений, объектов экономики, а также туризма. Всего в 2020 году по нацпроекту в эксплуатацию введут 153,6 километров дорог регионального значения.