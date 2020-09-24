Торговля и авторемонт - самые популярные сферы бизнеса в Тверской области

Наука, строительство и производство у нас далеко не так популярны, как розничная и оптовая торговля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации Тверьстата, на 1 сентября 2020 года в регионе зарегистрировано почти 63 тысячи хозяйствующих субъектов - организаций, занимающихся производством, реализацией или приобретением товаров, оказанием услуг и выполнением работ.

- Наиболее привлекательным для ведения бизнеса остается вид деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», - отмечают в статистическом ведомстве.

В общем числе хозяйствующих субъектов юридических лиц и "ИП-шников" почти поровну: 30204 юрлица и 32503 индивидуальных предпринимателя.

Наибольшее количество из них (около 22% ИП и более 38% юрлиц), как уже было отмечено, занимаются торговлей и авторемонтом. Далее, в порядке убывания популярности сфер деятельности, идут: промышленное производство, операции с недвижимостью, строительство, научная и техническая деятельность, транспортировка и хранение и прочие виды деятельности.