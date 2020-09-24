На 50% выросло число «чёрных лесорубов» в Тверской области. Фото: УМВД России по Тверской области/69.мвд.рф.

По полицейской статистике, за восемь месяцев 2020 года в регионе обнаружили 114 незаконных рубок леса. В прошлом году за этот же период их насчитывалось всего 76. Для государства это миллионы рублей ущерба. Поймали 29 «черных лесорубов», всего возбудили и уже расследовали 25 уголовных дел.

Всплеск активности лесорубов без лицензии произошёл в Осташковском районе – количество подобных преступлений увеличилось в четыре раза – с 7 до 28, в Вышневолоцком районе – в два раза с 8 до 15. Сравнение приводится по сравнению с 2019 годом. Также правонарушители орудовали в Бологовском, Калининском, Западнодвинском и Кашинском районах.

Статья за незаконную рубку леса предусматривает конфискацию древесины и техники – пояснил начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД России по Тверской области Евгений Никитин.

С января по август 2020 года сотрудники Госавтоинспекции остановили 180 машин, которые перевозили срубленный лес без документов. Изъяли 878,5 кубометров древесины и наложили штрафы на сумму 571 тысяча рублей.