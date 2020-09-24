В октябре в Тверской области отменят несколько пригородных поездов

В Тверской области меняется расписание нескольких электричек Фото: Ольга Крыльцова

В октябре 2020 года в связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги в Тверской и Новгородской областях отменят несколько электричек на участке Ржев-Великие Луки.

Так, 2, 5, 7, 9, 12, 14 и 16 октября отменяются поезда Ржев-Русаново на участке Оленино-Русаново и обратно, поезда Нелидово-Великие Луки на участке Нелидово-Старая Торопа и обратно.

5 и 12 октября не будут курсировать электропоезда Земцы-Нелидово и Нелидово-Земцы.

Подробнее об изменениях расписания можно узнать на станциях и на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".