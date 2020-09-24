Житель Тверской области осужден на три года за посредничество в передаче взятки

Фигурант осужден по статье "Мошенничество" Фото: Анастасия Осипова

Житель Тверской области, являясь должностным лицом отделения по обслуживанию Калязинского отдела полиции УМВД России, используя свое служебное положение, согласился передать взятку должностному лицу Калязинского районного суда в размере 80 тыс. рублей за смягчение наказания подсудимому.

Известно, что передавать деньги фигурант не планировал. Преступные действия подсудимого были пресечены при передаче денежных средств сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности в органах власти.

Приговор в законную силу не вступил.