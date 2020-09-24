15-летнюю школьницу ищут в Тверской области.

23 сентября утром 15-летняя жительница города Торопец в Тверской области Александра Мустафейская ушла в школу и не вернулась. Сотрудники Западнодвинского районного следственного комитета проводят проверку.

Правоохранительные органы выезжали по месту жительства подростка. Никаких признаков преступления против нее не обнаружили. Также поговорили с родственниками Александры.

На данный момент устанавливают обстоятельства произошедшего. Всех, кто знает что-либо о месте нахождения девочки, просят звонить по телефону следователей +7-930-179-00-69.