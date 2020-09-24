Двадцать человек заразились коронавирусом в Твери 24 сентября

В Твери 20 человек заразились коронавирусом
Фото: Виктория ЖУКОВА
По данным регионального оперштаба, на 24 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 35 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 20 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6034 человек.
4460 заболевший излечился от инфекции. 233 (+2) человека умерли.
1341 пациент на данный момент изолирован.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1951 (+20 за сутки)
Кимры 564
Конаковский район 462 (+1)
Ржев 456
Калининский район 300
Торжок 274 (+8)
Лихославльский район 244
Вышневолоцкий городской округ 194
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО