Двадцать человек заразились коронавирусом в Твери 24 сентября

В Твери 20 человек заразились коронавирусом Фото: Виктория ЖУКОВА

По данным регионального оперштаба, на 24 сентября 2020 года в Тверской области подтверждено 35 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 20 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 6034 человек.

4460 заболевший излечился от инфекции. 233 (+2) человека умерли.

1341 пациент на данный момент изолирован.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1951 (+20 за сутки)

Кимры 564

Конаковский район 462 (+1)

Ржев 456

Калининский район 300

Торжок 274 (+8)

Лихославльский район 244

Вышневолоцкий городской округ 194

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.