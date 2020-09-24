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В Тверской области велосипедистка попала под машину из-за невнимательности

У женщины - ушибы и ссадины
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Велосипедистка получила травмы в ДТП

Велосипедистка получила травмы в ДТП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП произошло утром, 24 сентября, в районе дома №1 по улице Речной в Спирово Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 49-летняя женщина выехала на велосипеде со второстепенной на главную, не пропустив транспортное средство, и попала под машину.

Оба участника ДТП - трезвые. У пострадавшей - ушибы и ссадины.

Госавтоинспекция напоминает, что выезжая с второстепенной дороги на главную водители обязаны предоставить преимущество в движении транспортным средствам, движущимся по главной дороге.

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