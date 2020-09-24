В Твери на вокзале мужчина прилюдно ограбил спящую пассажирку

Злоумышленник забрал телефон на глазах у других пассажиров Фото: пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь (скрин видео)

Преступление было совершено на железнодорожной станции Тверь. В дежурную часть транспортной полиции обратилась потерпевшая 65-летняя жительница Волгоградской области и сообщила, что в зале ожидания у нее украли мобильный телефон.

Злоумышленник воспользовался тем, что женщина уснула и не заметила пропажи.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили подозреваемого. На кадрах видно, как мужчина прилюдно подошел к женщине, забрал и телефон и сел на свое место. Им оказался ранее судимый безработный 38-летний житель Тверской области.

Фигурант признал вину и вернул телефон.

- Отделением дознания ЛО МВД России на станции Тверь возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь.