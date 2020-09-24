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В Весьегонске Тверской области обновили дорожные знаки и разметку после вмешательства прокуратуры

Они не соответствовали требованиям закона
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Нарушения устранили после вмешательства прокуратуры Фото: архив "КП"

Нарушения устранили после вмешательства прокуратуры Фото: архив "КП"

В Весьегонске в ходе прокурорской проверки установлено, что на всей протяженности автомобильных дорог местного значения, а именно на улицах Южной, Правды, Промышленной, Станционной, Коммунистической, Карла Маркса, Серова отсутствует либо требует обновления горизонтальная разметка. Дорожные знаки устарели и не соответствуют требованиям закона.

По данному факту прокуратурой района главе администрации Весьегонского муниципального округа внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранены.