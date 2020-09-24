В Твери продолжается благоустройство парков и скверов Фото: администрация Твери

В Твери продолжаются сезонные работы по благоустройству улично-дорожной сети и зон отдыха.

Работниками МБУ "Зеленстрой" за минувшую неделю произведен покос травы на площади в 69 000 кв. метров. Облагорожены зелёные зоны на набережной Афанасия Никитина, в скверах у городской детской больницы № 3, на проспекте Калинина, бульваре Ногина и других.

Скошена трава на Мигаловской набережной на территории почти 12 тысяч квадратных метров. Следующие на очереди – зелёные зоны на Комсомольском проспекте и улице Горького, скверы у "Горбатого моста" и на улице Кутузова.

Вдоль городских улиц силами МУП "ЖЭК" благоустроено более 290,2 тысячи кв.метров на 76 объектах.