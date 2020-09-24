Наряды Росгвардии задержали почти 4000 правонарушителей в Тверской области

Росгвардией раскрыто 129 преступлений Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала 2020 года наряды групп задержания вневедомственной охраны более тысячи раз выезжали на предполагаемые места совершения правонарушений, раскрыто 129 преступлений, задержано шесть лиц, находящихся в розыске, выявлено 3900 подозреваемых в совершении различных правонарушений. Такую статистику озвучили в Росгварии по итогам восьми месяцев работы.

На охраняемых объектах пресечено около 700 правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. Всего под защитой охраны Управления Росгвардии в Тверской области находятся свыше 7000 квартир, коттеджей, дач и гаражей, более 3400 учреждений и объектов различных форм собственности (культурные, финансовые идругие).

За прошедший период краж с охраняемых объектов не допущено.