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Общество

Наряды Росгвардии задержали почти 4000 правонарушителей в Тверской области

В ведомстве подвели итоги за восемь месяцев работы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Росгвардией раскрыто 129 преступлений

Росгвардией раскрыто 129 преступлений

Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала 2020 года наряды групп задержания вневедомственной охраны более тысячи раз выезжали на предполагаемые места совершения правонарушений, раскрыто 129 преступлений, задержано шесть лиц, находящихся в розыске, выявлено 3900 подозреваемых в совершении различных правонарушений. Такую статистику озвучили в Росгварии по итогам восьми месяцев работы.

На охраняемых объектах пресечено около 700 правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. Всего под защитой охраны Управления Росгвардии в Тверской области находятся свыше 7000 квартир, коттеджей, дач и гаражей, более 3400 учреждений и объектов различных форм собственности (культурные, финансовые идругие).

За прошедший период краж с охраняемых объектов не допущено.