Из-за сезонного заболевания ОРВИ усилили санитарно-эпидемиологические меры в Тверской области. Фото: ПТО.

На заседании регионального оперативного штаба 23 сентября обсудили меры по борьбе с сезонным заболеванием гриппом и профилактикой короновируса. В Тверской области стартовала масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Сделать прививку смогут 740 тысяч человек.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул, что все желающие должны иметь возможно пройти вакцинацию. Особенно, отметил Игорь Михайлович, это касается людей пожилого возраста.

Напомним, в образовательные и социальные учреждения в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией закуплены рециркуляторы воздуха и бесконтактные термометры. В школах рециркуляторы планируют разместить в каждом классе.

Также все желающие могут пройти тестирование на COVID-19. Вопросом диагностики занимается Министерство здравоохранение Тверской области.

В Тверской области в больницах функционирует 20 компьютерных томографов, 333 аппарата ИВЛ, 45 наркозно-дыхательных аппаратов, 229 реанимационных мониторов, до 35 единиц увеличено число диализных аппаратов.