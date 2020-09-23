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В ДТП на Октябрьском проспекте в Твери пострадала женщина-водитель

Два автомобиля столкнулись возле дома №32
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщина-водитель получила травмы в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Женщина-водитель получила травмы в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 23 сентября, возле дома №32 на Октябрьском проспекте в Твери.

Водитель одного из автомобилей не предоставил преимущество другому при повороте налево и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадала невиновная в аварии женщина-водитель. Оба участника трезвые.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что при проезде нерегулируемых перекрестков водители должны руководствоваться знаками приоритета.

ДТП