В ДТП на Октябрьском проспекте в Твери пострадала женщина-водитель

Женщина-водитель получила травмы в ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
Авария произошла вечером, 23 сентября, возле дома №32 на Октябрьском проспекте в Твери.
Водитель одного из автомобилей не предоставил преимущество другому при повороте налево и столкнулся с ним.
В результате ДТП пострадала невиновная в аварии женщина-водитель. Оба участника трезвые.
Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что при проезде нерегулируемых перекрестков водители должны руководствоваться знаками приоритета.