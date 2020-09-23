Найденные в Тверской области останки красноармейца захоронят под Ярославлем

Установить данные солдата (на фото слева - он с женой Анной Андреевной) помогла найденная гильза с запиской внутри Фото: "НИ ВПЦ Подвиг"

26 сентября на кладбище в селе Середа Даниловского района Ярославской области захоронят останки красноармейца Федора Андреевича Киселева. Боец был обнаружен в Зубцовском районе Тверской области в ходе совместной экспедиции поисковыми отрядами "Ополченец" из Твери и "Броня" из Республики Мордовия в августе 2020 года.

Установить данные солдата помогла найденная гильза с прекрасно сохранившейся самодельной запиской внутри. Боец указал домашний адрес и личные данные на вощеной бумаге из-под упаковки для патронов, более плотной, чем обычная. Это и вернуло его из небытия.

Красноармеец Киселев воевал в составе 813 стрелкового полка 239 стрелковой дивизии. Погиб ориентировочно 9-10 сентября 1942 года во время атаки на деревню Лыщево. Учтен пропавшим без вести.

Поднятые останки, вместе с другими найденными бойцами, захоранивать в Тверской области не стали в надежде найти роственников на родной земле. И они нашлись.

- Солдата дождались две его дочери - старшая Вера и младшая Зоя. Вере Федоровне накануне известия об отце исполнилось 92 года. А еще у солдата более 20 внуков, правнуков, праправнуков, - сообщают поисковики "НИ ВПЦ Подвиг".

Родственники надеялись восстановить связь поколений и приняли решение похоронить останки своего предка рядом с его женой Нюрой.