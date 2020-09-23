Фонд библиотеки имени Горького пополнила книга об архитектуре Твери XVII века

Труд Алексея Салимова «Архитектура Твери XVII века» издан в 2020 году. Фото: tverlib.ru

Фонд библиотеки имени Горького пополнился новой тверской книгой - монографией Алексея Салимова «Архитектура Твери XVII века».

Книга издана в Твери в 2020 году. Ее автор, Алексей Маратович Салимов - доктор искусствоведения и член Союза архитекторов РФ. Он является ведущим научным сотрудником Научно-исследовательского института теории, истории архитектуры и градостроительства, выступает советником Российской академии архитектуры и строительных наук.

Его новая монография будет интересна не только искусствоведам, архитекторам и историкам, но и всем интересующимся культурным наследием страны, считают в библиотеке.

Книга - о каменной архитектуре Твери и ее окрестностей, содержит множество фотографий памятников зодчества, их планов и схем. Автор также пишет об утраченных шедеврах архитектуры, производя на страницах книги их реконструкцию на основе архивных данных и большого пласта исследовательских работ.