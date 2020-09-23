В Твери несовершеннолетних пешеходов оштрафовали за нарушение ПДД

Нарушителей привлекли к ответственности Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами ПДН 22 сентября около Тверского промышленно-экономического колледжа провели рейд "Несовершеннолетний нарушитель ПДД".

В ходе мероприятия полицейские проверили, как учащиеся соблюдают Правила дорожного движения при переходе проезжей части.

Два несовершеннолетних пешехода, которые перебегали дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости, были остановлены. Сотрудники ГИБДД провели с ними обучающие беседы, нарушителей доставили в отдел полиции и составили в отношении них административные материалы.

Госавтоинспекторы напоминают пешеходам о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения.