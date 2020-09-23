В Тверской области более миллиона гектаров особо охраняемых территорий

Особо охраняемые природные территории - объекты общенационального достояния. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным Тверьстата, на содержание особо охраняемых природных территорий в Тверской области тратится 34 млн 476 тысяч рублей. Всего таких территорий в нашем регионе больше миллиона гектаров - 1102719 га.

Особо охраняемые природные территории - объекты общенационального достояния. Они имеют особое природоохранное, научное, культурное, рекреационное, оздоровительное либо даже эстетическое значение.

В Тверской области из этих территорий большинство отведено под государственные природные заказники. Они занимают 86%.

6% особо охраняемых природных территорий - национальные парки, а 5% - памятники природы.

Государственные природные заповедники занимают 2% от общей площади таких природных территорий, а ботанические сады вместе с другими особо охраняемыми территориями местного значения - 1%.