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Жительница Тверской области задержана за хранение наркотика

Запрещенное вещество она прятала на чердаке
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщина прятала на чердаке растительные наркотики Фото: архив "КП"

Женщина прятала на чердаке растительные наркотики Фото: архив "КП"

В Тверской области в рамках операции "Мак" сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с оперативниками из отдела МВД России по Калининскому району установили, что 38-летняя жительница деревни Квакшино может хранить наркотические средства.

В ходе обыска в чердачном помещении хозяйственной постройки, принадлежажей женщине, оперативники обнаружили и изъяли наркотическое вещество растительного происхождения массой 105 грамм.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведется следствие.

Криминал