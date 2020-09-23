В Тверской области полицейские поймали дачного вора Фото: архив "КП"

В полицию обратилась 56-летняя жительница Конаковского района. Женщина пояснила, что из принадлежащей ей дачной бытовки были украдены электроинсрументы. Ущерб составил порядка 20 000 рублей.

На место происшествия выехали оперативники. Сотрудниками уголовного розыска опросили соседей, проверили места возможного сбыта краденого, изъяли следы и улики и вышли на след подозреваемого.

Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель. Фигурант уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что имущество продал, а деньги потратил.

По статье кража возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ведется следствие.