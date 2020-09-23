Вертолетом санавиации МЧС в Тверь доставили двух пациентов

Вертолетом санавиации в Тверь доставлены двое пациентов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

23 сентября привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи сразу двум пациентам Нелидовской ЦРБ.

В 10:38 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Нелидовского городского округа для оказания неотложной помощи и транспортировки больных.

В 15:12 пациенты были доставлены в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.