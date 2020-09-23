В Тверской области рецидивист обокрал кассу магазина

Подозреваемого задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В Торжокский отдел полиции обратилась руководитель одного из местных магазинов. Женщина рассказала, что ночью неизвестный отжал решетку на окне, проник в торговый зал и забрал из кассы всю выручку. Ущерб составил 25 000 рублей.

Полицейские обследовали место происшествия и прилегающую территорию, просмотрели записи камер видеонаблюдени, ориентировку на подозреваемого передали патрульным службам.

Подозреваемого - 33-летнего жителя Торжка, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Злоумышленник сознался, что деньги потратил на личные нужды.

По статье "Кража" ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу.