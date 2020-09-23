За три дня в Тверской области поймали более 50 пьяных водителей

55 водителей привлечены к ответственности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги профилактического мероприятия "Контроль трезвости", которое прошло в минувшие выходные.

С 18 по 20 сентября на дорогах Верхневолжья было выявлено 55 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Из них 15 - в Твери.

На нарушителей составлены соответствующие протоколы. Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать в полицию о подобных случаях по телефонам: 02; 102 или 112.