Пьяная женщина на ВАЗе врезалась в грузовик в Тверской области. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

В Тверской области, в городе Бежецк на улице Рыбинская нетрезвая женщина на автомобиле ВАЗ-2115 врезалась в грузовик MAN. Как уточняют бежецкие СМИ, в отечественной машине также были пассажирка и ребёнок на заднем сиденье. Пострадала пассажирка.

У 43-летней женщины за рулём ВАЗа были признаки алкогольного опьянения. По свидетельствам очевидцев, она даже несколько раз пыталась уйти с места аварии. Но свидетели не дали ей этого сделать.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что о водителях, чьё поведение вызывает вопросы, необходимо сообщать в дорожную полицию по телефонам 02 и 102.