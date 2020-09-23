Велосипедист пострадал в аварии на проспекте Калинина в Твери

Велосипедист пострадал в ДТП на проспекте Калинина в Твери. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

В Твери на проспекте Калинина около дома №21 «б» 21-летний водитель велосипеда, поворачивая направо, врезался в Kia, которая выезжала на проспект с включенным «поворотником». Велосипедисту оказывают медицинскую помощь.

Водитель «железного коня» был трезв. У него подозревают черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Также у пострадавшего ссадины лица и рук.

Госавтоинспекция напоминает о том, что велосипедистам нужно быть особенно внимательными на дороге. Для защиты головы рекомендуется надевать специальный шлем.