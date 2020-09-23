Утвердили новые требования к проектам капитального строительства в Тверской области. Фото: ПТО.

Строительные рекомендации касаются кровли и фасада, внутренней отделки зданий, благоустройства территорий и некоторых других аспектов. Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул, что единые требования к строительству объектов позволит повысить их качество.

– Вкладывая деньги в развитие здравоохранения, образования, в том числе и детских садов, хочется получить объект, который мог бы конкурировать с такими же объектами в Москве или Санкт-Петербурге. Все должно быть удобным, чтобы наши дети, молодежь росли и учились в современных учреждениях, которые бы соответствовали сегодняшним требованиям, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Согласно новому регламенту, для строительства крыш должны использовать металлочерепицу или фальцевую кровлю с обязательной установкой снегозадержателей. В правилах также прописаны вылет карниза, требования к водостоку и т.д.

Для благоустройства территории предписывают использовать сварную 3D-сетку, рулонные морозостойкие газоны. А на спортивных площадках буду класть бесшовное резиновое покрытие. В фонарях необходимо использовать только светодиодные лампы.

Также строительные рекомендации касаются обеспечения безопасности и условий «доступной среды». Отдельный список требований касается сохранения объектов культурного наследия.