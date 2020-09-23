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Общество

Арбузы и дыни без документов продавали в Максатихе Тверской области

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Сомнительными дынями и арбузами торговали в Максатихе

Сомнительными дынями и арбузами торговали в Максатихе

Фото: Юлия Лоза

В ходе мониторинга в местах несанкционированной торговли сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской области выявили, что в Максатихе арбузы и дыни продаются с нарушениями.

Гражданин реализовывал продукцию, не имея на нее соответствующих документов о прохождении фитосанитарного контроля. В отношении нарушителя был составлен протокол.

Специалисты Россельхознадзора призывают граждан не покупать сомнительные овощи и фрукты и спрашивать документы на товар у продавцов.