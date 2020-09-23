В Тверь на вертолете доставлен пациент из Нелидова

Помощь санавиации потребовалась пациенту из Нелидовской ЦРБ Фото: областной Минздрав

22 сентября привлечение санавиации потребовалось для транспортировки пациента из Нелидовской ЦРБ.

Бригада медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы на вертолете МИ-8АМП АПК "Вектор" вылетала для оказания помощи больному.

Из первичного сосудистого отделения Нелидовской центральной районной больницы мужчина был эвакуирован в областную клиническую больницу для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Всего, по информации областного Минздрава, на 17 сентября 2020 года, вертолеты санавиации совершили 139 вылетов, столько же человек эвакуировано.